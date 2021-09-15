Известная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно родила малыша, показала себя в купальнике и после, отправилась на вечеринку

Катя Осадча является известной ведущей. Она в 2017-ом году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова. Позже у них появился ребенок - Иван, сейчас ему 4 года. Недавно Катя Осадча родила малыша, после чего сразу приступила к работе. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз телеведущая поделилась новыми фото и видео на своей странице в Инстаграм. На первом кадре Катя Осадчая показывает себя в розово-белом полосатом купальнике. Стоит отметить, что у неё прекрасная фигура после родов.

"Между кормлением и съемками есть часть на заплыв", - подписала фото Осадчая.

Далее телеведущая отправилась на вечеринку.

"Днепр и пальмы", - описала обстановку на фото телеведущая.

Как известно, Катя Осадчая ведет программу "Світське життя". Она отправилась на вечеринку, чтобы взять интервью у звезд украинского шоу-бизнеса. На кадрах она общается с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей и певицей Alyosha.

Также, там она встретила недавно прославившегося певца Wellboy, и сделала с ним фото.

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