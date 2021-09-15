Відома телеведуча програми "Світське життя" Катя Осадча засвітилася з зірками українського шоу-бізнесу

Як передає Politeka.net, Катя Осадча відома як популярна телеведуча. Вона у шлюбі з українським ведучим Юрієм Горбуновим. Як повідомлялося раніше, Катерина нещодавно народила сина, і тепер у неї троє дітей. Варто відзначити, що ведуча довгі роки веде програму "Світське життя".

Цього разу на акаунті програми" Світське життя " опублікували кілька фото. На кадрах ведуча програми Катя Осадча позує на камеру з зірками українського шоу-бізнесу. На першому знімку вона поруч із зірками каналу "1 + 1" Марічкою Падалко і Святославом Гринчуком.

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Не пропустіть "Світське життя" в Новий час!",- заявили на акаунті.

Шанувальники шоу залишили кілька коментарів: "Тема про гусей набридла", "Катя, ви красуня", "Осадча ховає свої жири", "Катя, відмінно виглядаєте".

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