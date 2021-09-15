Известная телеведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая засветилась со звездами украинского шоу-бизнеса

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая известна как популярная телеведущая. Она в браке с украинским ведущим Юрием Горбуновым. Как сообщалось ранее, Екатерина недавно родила сына, и теперь у неё трое детей. Стоит отметить, что ведущая долгие годы ведет программу "Світське життя".

На этот раз на аккаунте программы "Світське життя" опубликовали несколько фото. На кадрах ведущая программы Катя Осадчая позирует на камеру со звездами украинского шоу-бизнеса. На первом снимке она рядом со звездами канала "1+1" Маричкой Падалко и Святославом Гринчуком.

"Церемония награждения премией "Папа года" от @viva_ukraine_magazine

О родителях, детях и гусях - в это воскресенье в 18.30

Не пропустите "Світське життя" в новое время!", - заявили на аккаунте.

Поклонники шоу оставили несколько комментариев: "Тема про гусей надоела", "Катя, вы красавица", "Осадчая прячет свои жиры", "Катя, отлично выглядете".

Ранее сообщалось, Осадчая после родов нарядилась в купальник и укатила без Горбунова на вечеринку: "Днепр и пальмы"

Также, Осадчая похвасталась, как отгуляла с Каменских и Астафьевой на роскошной яхте: "До неприличия"

Politeka рассказывала, Осадчая закатила грандиозную вечеринку на дорогой яхте вместе с Каменских, Ефросининой и Астафьевой: "Бимба!"



