Катя Осадчая рассказала, какие ей проблемы предрекли

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая вышла замуж за Юрия Горбунова в 2017 году. Красотка сразу родила сына Ивана, а недавно у пары появился второй ребенок. Красотка уже успела вернуться к работе на телевидении и активно ведет страничку в Инстаграм.

Красотка решила показать в блоге, какие проблемы ей предрекли. Катя сделала репост со страничкой журнала, где она была изображена на фото. В заметке было написано пророчество для Осадчей:

"Вам предстоит длительная командировка. Любимый человек, конечно, будет недоволен, но заработанные в поездке деньги помогут закрыть финансовую брешь. Возможны проблемы с пищеварительной...".

"Катя Осадча. Поехали все хотя-бы в какую-то командировку, закрывать финансовую "брешь", - было написано под фото.

"P.S. Да, в мире еще существует человек, которая покупает журналы. Это я", - было дополнено снизу.

"Поехали! :)", - написала Осадчая в ответ.

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