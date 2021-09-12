Известный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов трогательно поздравил свою жену с днем рождения

Юрий Горбунов с 2017 года состоит в браке со своей коллегой, телеведущей Катей Осадчей, передает Politeka.net. В указанном года пара стала родителями впервые, в августе 2021-го - Катя родила второго сына.

12 сентября Катя Осадчая отметила 38-летие, с чем ее и поздравил муж в своем Инстаграм.

"Моя дорогая Катюша !! Таких, как ты, на свете не бывает !! Пусть каждый твой день в жизни будет наполнен положительными эмоциями и счастьем! Спасибо тебе за Дюбови, за детей, за нежность и доверие !! Люблю тебя безумно !! С Днем рождения, моя @kosadcha #день рождения 🌺", - написал трогательное сообщение Горбунов, подкрепив семейными кадрами.

На фото Осадчая запечатлена с супругом и детьми, а также во время беременности. Телеведущая была в непривычном виде - на ней не было макияжа, как обычно ее видят по телевизору.

За 40 минут пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети присоединились к поздравлениям и написали много приятных пожеланий:

"💖💖💖💖Счастья💖💖💖🎂🎁🎈🍸🍷🍷🍹☕☕☕🍨🍦Сладкой жизни💏👬💖💖💖", "Огромного счастья и любви! ❤️❤️❤️", "С именинницей !!! 😍 пусть всегда будет счастливой рядом с тобой ❤️💖💜", "Искренне поздравляю 🌹🌹", "Поздравляю с днём Рождения! Огромного счастья! 🌺🎂🌺🍾🌺".

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