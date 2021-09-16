Известный телеведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов показал, как веселит жену в гримерке

Юрий Горбунов с Катериной Осадчей для многих являются примером хорошей и крепкой семьи, а также успешной парой в шоу-бизнесе. Оба телеведущих часто работают вместе, нередко веселят снимками на работе и показывают себя дома без лишнего пафоса.

В этот раз Осадчая показала, как ее супруг веселит ее в гримерке, пока она его снимает. Юрий устроил зажигательные танцы в черном элегантном костюме, чем и насмешил жену.

Сама Катя не стала комментировать увиденное, но посмеялась талантам мужа, который уже не первый год ведет танцевальное шоу и всегда умеет повеселить публику. К слову, Юрий и Катерина стали родителями снова совсем недавно, но успешно чередуют съемки на работе и уход за детьми несмотря на загруженные графики.

Также ранее Горбунов трогательно поздравил жену с ее днем рождения:

"Моя дорогая Катюша !! Таких, как ты, на свете не бывает !! Пусть каждый твой день в жизни будет наполнен положительными эмоциями и счастьем! Спасибо тебе за Дюбови, за детей, за нежность и доверие !! Люблю тебя безумно !! С Днем рождения, моя @kosadcha #день рождения 🌺", - написал трогательное сообщение Горбунов, подкрепив семейными кадрами.

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