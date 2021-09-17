Известный телеведущий Юрий Горбунов отправился вместе с женой на светский вечер

Популярный телеведущий и артист Юрий Горбунов часто показывает в Инстаграм фото, сделанные во время различных съемок. Поскольку его супруга Катерина Осадчая также является телеведущей и ведет светское шоу, пара нередко появляется вместе на мероприятиях.

В этот раз Осадчая с Горбуновым посетили вечеринку в честь годовщины известного журнала. Стоит отметить, что совсем недавно у пары появился еще один ребенок, а сама Катерина через три дня после родов даже брала интервью и приступила к работе.

Сейчас же звезды показали себя вэ элегантных образах:

«Вечер! Киев! БерегДнипра! Мы! 20 лет ELLE Украина! # elle20рокивмоди» - написал артист под кадром с женой.

Поклонники восхитились образами пары: «Вы лучшие❤️; Чудесные !!! Как же вы гармонично смотритесь вместе!👏; Счастье просто переполняет 😱; Отличная пара!) 🔥; Какие вы красивые и счастливые; бомбезно; мистер и миссис элегантность».

Также Юрий Горбунов опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах телеведущий показывает, что творилось за кулисами шоу. Как известно, после второго эфира проекта "Танці з зірками" ушел юморист из "Лиги Смеха" Иван Люленов. Он был в паре с Яной Цибульской.

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