Юрий Горбунов порадовал поклонников семейными кадрами

Как сообщает Politeka.net, звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов счастливые родители сыновей Ивана и Даниила. Заботиливый папа старается как можно больше времени проводить с детьми.

На свежем фото в Instagram Юрий катается по двору с Иваном на велосипеде.

Мальчик довольно уверенно держиться на сидении велосипеда, правда, папа все же перегнал сынишку. Юрий проехал далеко вперед, а Иван отстает, но продолжает ехать за отцом. Стоит отметит, что отец и сын даже похоже одеты – они вбрали светлую летнюю гамму. Они примеряли футболки, шорты и кепки, которые защищают их лица от лучей солнца.

Юрий и Иван едут по удобной аккуратной дорожке, находящейся на територии элитного закрытого поселка по Киевом, где живет звездная семья.

"Чудесный был день", - подписал Юрий снимок.

Поклонники одобрили активный досуг папы и сына, оставив для них положительные комментарии под фото: "Как же это правильно! Отец и сын! Ух!", "Какие молодцы. Особенно папа, заботиться о здоровье сына. Будьте осторожны на широкой дороге", "Красавцы, супер".

Напомним, Потап и Горбунов кардинально сменили имидж ради съемок.

Как Politeka сообщала, Горбунов в роддоме поразил первыми кадрами с сыном.

Также Politeka рассказывала, Осадчая родила третьего ребенка и вышла в прямой эфир.