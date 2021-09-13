Юрий Горбунов порадовал поклонников семейными кадрами
Как сообщает Politeka.net, звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов счастливые родители сыновей Ивана и Даниила. Заботиливый папа старается как можно больше времени проводить с детьми.
На свежем фото в Instagram Юрий катается по двору с Иваном на велосипеде.
Мальчик довольно уверенно держиться на сидении велосипеда, правда, папа все же перегнал сынишку. Юрий проехал далеко вперед, а Иван отстает, но продолжает ехать за отцом. Стоит отметит, что отец и сын даже похоже одеты – они вбрали светлую летнюю гамму. Они примеряли футболки, шорты и кепки, которые защищают их лица от лучей солнца.
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Юрий и Иван едут по удобной аккуратной дорожке, находящейся на територии элитного закрытого поселка по Киевом, где живет звездная семья.
"Чудесный был день", - подписал Юрий снимок.
Поклонники одобрили активный досуг папы и сына, оставив для них положительные комментарии под фото: "Как же это правильно! Отец и сын! Ух!", "Какие молодцы. Особенно папа, заботиться о здоровье сына. Будьте осторожны на широкой дороге", "Красавцы, супер".
Напомним, Потап и Горбунов кардинально сменили имидж ради съемок.
Как Politeka сообщала, Горбунов в роддоме поразил первыми кадрами с сыном.
Также Politeka рассказывала, Осадчая родила третьего ребенка и вышла в прямой эфир.