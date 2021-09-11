Украинский актер и шоумен, муж телеведущей Кати Осадчей Юрий Горбунов показал, как проводит выходные с семьей

Как пишет Politeka.net, 37-летняя телеведущая Екатерина Осадчая, которую украинцы знают как ведущую программы "Светская жизнь", недавно в третий раз стала мамой. Чуть меньше месяца назад телеведущая подарила своему супругу Юрию Горбунову, с которым обручилась в 2017 году, еще одного сына. Теперь звездная пара воспитывает маленького Данила и 4-летнего Ивана.

В новом посте Юрий Горбунов поделился милыми семейными кадрами. Вместе с женой и маленьким сыном он плавал в бассейне.

«Бабье лето! Наслаждаемся теплом!», - подписал фотографии Горбунов.

«Спасибо за эмоции, это хорошо", "Красивые", - ответили фолловеры.

Отметим, у Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова также есть дети от предыдущих браков.

Ранее Politeka писала, что Осадчая выбесила украинцев дорогой покупкой: "если бы у медсестры зарплата была 100 тысяч...".

Напомним, что Осадчая с Горбуновым показали семейную идиллию, украинцы в восторге: "Как сцена из фильма старого".

A еще Politeka сообщала, что Горбунов отправился на банкет, пока Осадчая с новорожденным дома: "наконец-то все могут расслабиться".