Известный шоумен и телеведущий Юрий Горбунов похвастался сыном спустя месяц после его рождения
Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим. Также он прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля" и актер во множестве кинокартин. Как известно, телеведущий женился на Кате Осадчей в 2017-ом году, и в том же году у них родился сын Иван.
На этот раз телеведущий опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юрий показывает младшего сына - Данилу. Как известно, Катя Осадчая родила второго сына Юрию Горбунову месяц назад.
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Расти сынок здоровым и счастливым !! Поздравляю тебя, моя Катя Осадчая", - поделился радостью телеведущий.
Фанаты оставили множество приятных слов для Юрия Горбунова и его жены Осадчей: "Лучшие пожелания вашей семье!", "Поздравляю вас!", "Прекрасная семья", "Хорошая у вас семья. Молодцы!", "Поздравляю!Сыночку и родителям счастья здоровья любви и всего самого наилучшего!".
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