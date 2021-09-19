Известный шоумен и телеведущий Юрий Горбунов похвастался сыном спустя месяц после его рождения

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим. Также он прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля" и актер во множестве кинокартин. Как известно, телеведущий женился на Кате Осадчей в 2017-ом году, и в том же году у них родился сын Иван.

На этот раз телеведущий опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юрий показывает младшего сына - Данилу. Как известно, Катя Осадчая родила второго сына Юрию Горбунову месяц назад.

"У нас сегодня юбилей! Нашему младшему один месяц!

Расти сынок здоровым и счастливым !! Поздравляю тебя, моя Катя Осадчая", - поделился радостью телеведущий.

Фанаты оставили множество приятных слов для Юрия Горбунова и его жены Осадчей: "Лучшие пожелания вашей семье!", "Поздравляю вас!", "Прекрасная семья", "Хорошая у вас семья. Молодцы!", "Поздравляю!Сыночку и родителям счастья здоровья любви и всего самого наилучшего!".

Ранее сообщалось, Горбунов покрасовался стильным образом вместе с Осадчей на вечеринке: "Мистер и миссис элегантность"

Также, жизнь Кати Осадчей резко изменилась после рождения третьего ребенка: "Бегу с работы скорее домой..."

Politeka рассказывала, Горбунов показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками" после вылета Люленова: "Лучше пускай юморит..."