Известный телеведущий Юрий Горбунов показал, что происходило за кулисами шоу "Танці з зірками"

Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим. Также он прославился как продюсер фильмов "Скажене весілля" и актер во множестве кинокартин. Юрий является телеведущим проектов "Голос країни" и "Танці з зірками". Шоумен активно ведет социальные сети, где радует поклонников новым контентом и моментами из жизни. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз Юрий Горбунов опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах телеведущий показывает, что творилось за кулисами шоу. Как известно, после второго эфира проекта "Танці з зірками" ушел юморист из "Лиги Смеха" Иван Люленов. Он был в паре с Яной Цибульской.

"Танцы закончились. Тут все немного в шоке.

Кто-то радуется и это правильно, но есть пара, которая закончила проект - Иван Люленов. Это, честно говоря неожиданно. Это какая-то вселенская несправедливость", - сказал Юрий Горбунов.

"Иван, зато ты крутой юморист. Нет тебе равных", - подчернул телеведущий.

На заднем фоне девушка произнесла фразу: "Лучше пускай юморит, чем танцует".

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