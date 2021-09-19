Український телеведучий, зірка «Танців з зірками» Юрій Горбунов засвітив несподіваного гостя на шоу

Як пише Politeka.net, 51-річний Юрій Горбунов є беззмінним ведучим танцювального шоу. На свіжих кадрах артист засвітив свого друга і колишнього учасника "Танців з зірками" Арама Арзуманяна. Чоловіки стояли за лаштунками шоу. Було видно, що вони раді бачити один одного.

"Гості танців", - підписав фото Горбунов.

Відзначимо, що Арам Арзуманян є зіркою серії фільмів «Скажене весілля», які знімає і продюсує Горбунов. Також Арам був учасником минулого сезону "Танців" в парі з Тонею Руденко. На старті пара подавала великі надії і отримувала дуже високі бали від суддів шоу, проте далеко пройти не змогла. При цьому харизматичний актор став улюбленцем жіночої аудиторії.

Як відомо, 5 вересня стартував новий сезон "Танців з зірками". У ньому беруть участь такі зірки як Джамала, Олександра Зарицька, Дмитро Каднай, Меловін та інші.

Нагадаємо, що Горбунов в чорному костюмі влаштував танці в гримерці перед дружиною.

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