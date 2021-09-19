Украинский телеведущий, звезда «Танців з зірками» Юрий Горбунов засветил неожиданного гостя на шоу

Как пишет Politeka.net, 51-летний Юрий Горбунов является бессменным ведущим танцевального шоу. На свежих кадрах артист засветил своего друга и бывшего участника «Танців з зірками» Арама Арзуманяна. Мужчины стояли за кулисами шоу. Было видно, что они рады видеть друг друга.

«Гости Танцев», - подписал фото Горбунов.

Отметим, что Арам Арзуманян является звездой серии фильмов «Скажене весілля», которые снимает и продюсирует Горбунов. Также Арам был участником прошлого сезона «Танцев» в паре с Тоней Руденко. На старте пара подавала большие надежды и получала очень высокие баллы от судей шоу, однако далеко пройти не смогла. При этом харизматичный актер стал любимцем женской аудитории.

Как известно, 5 сентября стартовал новый сезон «Танців з зірками». В нем принимают участие такие звезды как Джамала, Александра Зарицкая, Дмитрий Каднай, Меловин и другие.

Напомним, что Горбунов в черном костюме устроил танцы в гримерке перед женой.

Как сообщала Politeka, Горбунов показал, на кого похож его второй сын: "У нас сегодня...".

Также Politeka писала, что Горбунов похвастался образом на вечеринке с женой: "Мистер и миссис элегантность".