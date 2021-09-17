Відомий телеведучий Юрій Горбунов відправився разом з дружиною на світський вечір

Популярний телеведучий і артист Юрій Горбунов часто показує в Instagram фото, зроблені під час різних зйомок. Оскільки його дружина Катерина Осадча також є телеведучою і веде світське шоу, пара нерідко з'являється разом на заходах.

Цього разу Осадча з Горбуновим відвідали вечірку на честь річниці відомого журналу. Варто відзначити, що зовсім недавно у пари з'явилася ще одна дитина, а сама Катерина через три дні після пологів навіть брала інтерв'ю і приступила до роботи.

Зараз же зірки показали себе в елегантних образах:

"Вечір! Київ! БерегДнипра! Ми! 20 років ELLE Україна! # elle20роківмоді " - написав артист під кадром з дружиною.

Шанувальники захопилися образами пари: "Ви найкращі❤️; чудові!!! Як же ви гармонійно виглядаєте разом!👏 ; Щастя просто переповнює 😱; відмінна пара!)🔥; Які ви красиві і щасливі; бомбезно; Містер і місіс елегантність».

Також Юрій Горбунов опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах телеведучий показує, що творилося за лаштунками шоу. Як відомо, після другого ефіру проекту" Танці з зірками "пішов гуморист з" Ліги Сміху " Іван Люленов. Він був у парі з Яною Цибульською.

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