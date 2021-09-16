Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов показав, як веселить дружину в гримерці
Юрій Горбунов з Катериною Осадчою для багатьох є прикладом хорошої і міцної сім'ї, а також успішною парою в шоу-бізнесі. Обидва телеведучих часто працюють разом, нерідко веселять знімками на роботі і показують себе вдома без зайвого пафосу.
Цього разу Осадча показала, як її чоловік веселить її в гримерці, поки вона його знімає. Юрій влаштував запальні танці в чорному елегантному костюмі, чим і насмішив дружину.
Сама Катя не стала коментувати побачене, але посміялася талантам чоловіка, який вже не перший рік веде танцювальне шоу і завжди вміє повеселити публіку. До слова, Юрій і Катерина стали батьками знову зовсім недавно, але успішно чергують зйомки на роботі і догляд за дітьми незважаючи на завантажені графіки.
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Розкрилися деталі трагедії з Чорноволом: добивали 4-ма ударами кастету
"Леся, виходь, ми відгадали вже": українці розкусили, кому могла дістатися Маска Меланхолійної Жирафи
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Не вірю, що за Джамалу більше проголосувало"
Також раніше Горбунов зворушливо привітав дружину з її днем народження:
"Моя дорога Катюша !! Таких, як ти, на світі не буває !! Нехай кожен твій день в житті буде наповнений позитивними емоціями і щастям! Спасибі тобі за Дюбові, за дітей, за ніжність і довіру !! Люблю тебе шалено !! З Днем народження, моя @kosadcha # день народження 🌺", - написав зворушливе повідомлення Горбунов, підкріпивши сімейними кадрами.
Нагадавши, Осадча в купальнику без збентеження показала себе справжню без косметики
Як повідомляла Politeka, Осадча босоніж і в одному халатику показала, як проводить час з новонародженим сином
Також Politeka писала, Осадча з Горбуновим показали сімейну ідилію, українці в захваті