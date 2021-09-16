Відомий телеведучий, продюсер і актор Юрій Горбунов показав, як веселить дружину в гримерці

Юрій Горбунов з Катериною Осадчою для багатьох є прикладом хорошої і міцної сім'ї, а також успішною парою в шоу-бізнесі. Обидва телеведучих часто працюють разом, нерідко веселять знімками на роботі і показують себе вдома без зайвого пафосу.

Цього разу Осадча показала, як її чоловік веселить її в гримерці, поки вона його знімає. Юрій влаштував запальні танці в чорному елегантному костюмі, чим і насмішив дружину.

Сама Катя не стала коментувати побачене, але посміялася талантам чоловіка, який вже не перший рік веде танцювальне шоу і завжди вміє повеселити публіку. До слова, Юрій і Катерина стали батьками знову зовсім недавно, але успішно чергують зйомки на роботі і догляд за дітьми незважаючи на завантажені графіки.

Також раніше Горбунов зворушливо привітав дружину з її днем народження:

"Моя дорога Катюша !! Таких, як ти, на світі не буває !! Нехай кожен твій день в житті буде наповнений позитивними емоціями і щастям! Спасибі тобі за Дюбові, за дітей, за ніжність і довіру !! Люблю тебе шалено !! З Днем народження, моя @kosadcha # день народження 🌺", - написав зворушливе повідомлення Горбунов, підкріпивши сімейними кадрами.

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