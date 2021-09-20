Судьи проекта "Танці з зірками" Влад Яма и Макс Чмерковский устроили танцевальный баттл на паркете
Как передает Politeka.net, недавно начался 5-ый сезон проекта "Танці з зірками". Его судьями стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский. Как известно, танцор заменил легендарного хореографа Григория Чапкиса.
Так, на этот раз на странице телеканала "1+1" опубликовали новое видео. Судьи шоу "Танці з зірками" вышли на паркет и станцевали для зрителей. Сначала Чмерковский танцевал с Кухар, а потом её перехватил Яма.
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После они выступили втроем и открыли третий эфир шоу.
"Феерическое открытие третьего эфира шоу "Танці з зірками" 👏🏻
Как тебе выступление наших судей?", - спросили на странице шоу.
Поклонники шоу оставили несколько комментариев под танцем судей: "Максим видно что бог танца , яма явно не дотягивает и на половину как медведь, ему есть к чему стремится", "Понравились танцы судьи. Только Максиму и Владу сменить партнершу", "Кухар до Чмерковского ещё расти и расти!!!!", "Яма то пузо отростил...".
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