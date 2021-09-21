Американский танцор с украинскими корнями Максим Чмерковский, ставший новым судьей "Танців з зірками", устроил в Сети переполох

41-летняя звезда опубликовал в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстал с защитной маской на лице и в аэропорту.

Чмерковский объяснил, что происходит.

"Я готов, возвращаюсь домой, детка. Вот мой самолет... Я в пути. Соскучился за вами, ребята", - обратился он, по всей видимости, к американке-жене, тоже танцовщице, Пете Маргатройд и их четырехлетнему сыну Шаю Александру.

На следующих кадрах Максим показал свой полет, поделившись изумительным видом из иллюминатора.

Так как у него появилось много свободного времени в связи с долгим перелетом, судья "Танців з зірками" придумал, чем себя развлечь.

"Вопрос всем вам: что самое сумасшедшее с вами случалось во время поездки? Теперь ваша очередь рассказывать о себе и у меня 16 часов ничего неделания!"

Как оказалось, Чмерковский возвращается домой после третьего эфира "Танців з зірками". Вылетев из Украины, он сделал пересадку в Стамбуле в Турции. Судья шоу изумился помпезностью местного аэропорта.

Напомним, последний раз Максим надолго прилетал в Украину из США ради участия в первом "Холостяке", и было это в 2011 году. В этот раз, как признался танцор, он намерен после каждого выпуска летать домой, так как не привык долго находится вдали от своей семьи.

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