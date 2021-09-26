Прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар сразила наповал оригинальным образом

39-летняя звезда показала новый образ, в котором появилась в очередном выпуске танцевального шоу. Кухар опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Екатерина смонтировала видео, в котором изначально засветилась в халатике, а затем, как по мановению волшебной палочки, предстала уже при полном параде - в воздушном платье салатового оттенка. Красотка томно упала на софу, сложив ногу на ногу. В руках балерина держала веер.

"Доброй ночи, amigos!❤️‍🔥 Вечер латины уже в эфире! Присоединяйтесь к нам!✨", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать увиденное:

"Красавица ❤️"

"Спокойной ночи, горячая женщина💫🔥💫"

"Обожаю Екатерину, красавица и очень талантливая женщина🔥"

"Катенька, ну какая вы куколка 💘💘💘, если согласны со мной ответьте ❤️"

"Какая вы чудесная, воздушная🔥"

"😍❤️👏Как всегда! Эффектно, ярко, неповторимо!👏🔥"

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