Артист балета и муж Екатерины Кухар Александр Стоянов застукал жену с известным актером

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Стоянова появилось забавное видео, на котором засветилась его звездная жена и судья «Танцев со звездами», а также их общий друг и кум, актер «Квартал 95» Юрий Ткач. Стоянов фактически застукал парочку, когда они стояли и обнимались в гримерке. При этом Кухар была одета в балетную пачку, явно готовясь к концерту.

Стоит отметить, что видео получилось довольно забавным, ведь Стоянов сделал вид, что очень удивился увиденному. Кухар же начала оправдываться перед мужем.

«Что это за кума…», - начала говорить Кухар, после чего звездная тройка стала шутить и приветствовать друг друга.

Отметим, что Екатерина Кухар и Юрий Ткач являются кумовьями. Они вместе крестили дочку звездного психолога Натальи Холоденко Вивьен. С тех пор звезды тесно общаются и часто собираются на посиделки.

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