Український артист балету, прем'єр Національного театру опери та балету Олександр Стоянов розповів про свій стан після вистави

Відомий артист багато гастролює з дружиною, прима-балериною, суддею з «Танців з зірками» Катериною Кухар, адже вони працюють разом, передає Politeka.net.

В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що іноді її дратує поведінка чоловіка на репетиціях, адже він може її розсмішити, а вона збивається.

Все ж, попри деякі відмінності в характерах, пара здається просто ідеальною.

У новому пості в Instagram Олександр Стоянов позував з красивими букетами в руках. Знімок був зроблений після виступу. У публікації артист розповів, як почувається після вистави.

"Завжди після вистави втома змішана з адреналіном — і це така неймовірна суміш, що по приїзду додому не відразу виходить заснути.

Але це найкращі з вечорів.



І навіть якщо сьогодні відчуваю себе трохи сонним і втомленим, адреналін наших з вами театральних зустрічей буде тримати весь день!



Всім нашим глядачам величезне спасибі!☺️🎭", - поділився прем'єр.

За 45 хвилин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів:

"👏 👏 👏❤️", "Якщо середньостатистичний Глядач після" Ромео і Джульєтти " вчорашньої не міг заснути до 2 годин ночі, то що говорити про артистів🎉".

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