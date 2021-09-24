Український артист балету, прем'єр Національного театру опери та балету Олександр Стоянов розповів про свій стан після вистави
Відомий артист багато гастролює з дружиною, прима-балериною, суддею з «Танців з зірками» Катериною Кухар, адже вони працюють разом, передає Politeka.net.
В одному з інтерв'ю артистка розповіла, що іноді її дратує поведінка чоловіка на репетиціях, адже він може її розсмішити, а вона збивається.
Все ж, попри деякі відмінності в характерах, пара здається просто ідеальною.
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У новому пості в Instagram Олександр Стоянов позував з красивими букетами в руках. Знімок був зроблений після виступу. У публікації артист розповів, як почувається після вистави.
"Завжди після вистави втома змішана з адреналіном — і це така неймовірна суміш, що по приїзду додому не відразу виходить заснути.
Але це найкращі з вечорів.
І навіть якщо сьогодні відчуваю себе трохи сонним і втомленим, адреналін наших з вами театральних зустрічей буде тримати весь день!
Всім нашим глядачам величезне спасибі!☺️🎭", - поділився прем'єр.
За 45 хвилин пост зібрав сотні лайків і багато коментарів:
"👏 👏 👏❤️", "Якщо середньостатистичний Глядач після" Ромео і Джульєтти " вчорашньої не міг заснути до 2 годин ночі, то що говорити про артистів🎉".
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