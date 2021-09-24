Украинский артист балета, премьер национального театра оперы и балета Александр Стоянов рассказал о своем состоянии после спектакля
Известный артист много гастролирует с женой, прима-балериной, судьей из «Танців з зірками» Екатериной Кухар, ведь они работают вместе, передает Politeka.net.
В одном из интервью артистка рассказала, что иногда ее выводит из себя поведение мужа на репетициях, ведь он может ее рассмешить, а она сбивается.
Все же, несмотря на некоторые различия в характерах, пара кажется просто идеальной.
Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."
Жена продюсера "Квартал 95" обратилась с требованием к украинцам: "Пообещайте, что..."
Ушел из жизни украинский актер, без любящего человека остались жена и дети: "Не хватает слов"
Олег Винник неожиданно обнародовал фото своей "тайной жены": "Столько всего пережили вместе"
Лилия Ребрик устроила дома танцы, засветив роскошный интерьер: "Супер"
В новом посте в Инстаграм Александр Стоянов позировал с красивыми букетами в руках. Снимок был сделан после выступления. В публикации артист рассказал, как чувствует себя после спектакля.
"Всегда после спектакля усталость смешанная с адреналином — и это такая невероятная смесь, что по приезду домой не сразу получается уснуть.
Но это лучшие из вечеров.
И даже если сегодня чувствую себя немного сонным и уставшим, адреналин наших с вами театральных встреч будет держать весь день!
Всем нашим зрителям огромное спасибо!☺️🎭", - поделился премьер.
За 45 минут пост собрал сотни лайков и много комментариев:
"👏👏👏❤️", "Если среднестатистический зритель после «Ромео и Джульетты» вчерашней не мог уснуть до 2 часов ночи, то что говорить про артистов🎉".
Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" раскрыл, как балует жену после двенадцати лет отношений
Как сообщала Politeka, Кухар оплошала в эфире "Танців з зірками", Горбунову пришлось вмешаться
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» обаяла Чмерковского, Стоянову пора ревновать