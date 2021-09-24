Украинский артист балета, премьер национального театра оперы и балета Александр Стоянов рассказал о своем состоянии после спектакля

Известный артист много гастролирует с женой, прима-балериной, судьей из «Танців з зірками» Екатериной Кухар, ведь они работают вместе, передает Politeka.net.

В одном из интервью артистка рассказала, что иногда ее выводит из себя поведение мужа на репетициях, ведь он может ее рассмешить, а она сбивается.

Все же, несмотря на некоторые различия в характерах, пара кажется просто идеальной.

В новом посте в Инстаграм Александр Стоянов позировал с красивыми букетами в руках. Снимок был сделан после выступления. В публикации артист рассказал, как чувствует себя после спектакля.

"Всегда после спектакля усталость смешанная с адреналином — и это такая невероятная смесь, что по приезду домой не сразу получается уснуть.

Но это лучшие из вечеров.



И даже если сегодня чувствую себя немного сонным и уставшим, адреналин наших с вами театральных встреч будет держать весь день!



Всем нашим зрителям огромное спасибо!☺️🎭", - поделился премьер.

За 45 минут пост собрал сотни лайков и много комментариев:

"👏👏👏❤️", "Если среднестатистический зритель после «Ромео и Джульетты» вчерашней не мог уснуть до 2 часов ночи, то что говорить про артистов🎉".

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