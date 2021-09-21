Суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар осадила в третьому ефірі Melovina своїм подарунком
Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною і однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проєкту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський, який замінив Григорія Чапкіса.
Так, цього разу на третьому ефірі шоу "Танці з зірками" конфлікт між суддею Катериною Кухар і учасником Melovinом вийшов на новий рівень.
"Це був фантастичний красивий, але не танець. Як би ваші божественні перфоманси додати трохи більше танцювальних рухів. Мені здається, що мій подарунок вам повинен в цьому злегка допомогти. Намагайтеся, Мел, намагайтеся", - відповіла Катерина Кухар.
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Після цього, суддя шоу вручила для учасника фігурку черепа з мізками.
А Melovin в черговий раз підготував для Кухар подарунок, і на цей раз це виявилися окуляри, для того, щоб вона краще розгледіла їх виступ з напарницею.
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