Прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар нарвалась на жесткую критику

Так, на официальной страничке "Танців з зірками" в Инстаграм решили разогреть народ перед очередным эфиром, показав фото неизменной судьи этого шоу Кухар в новых образах, передает Politeka.net.

Прима-балерина предстала в розовом наряде с оборками, а также в черно-белом платье, рукава которого похожи на большой бант. Ансамбли звезды выглядяели немного по-кукольному, что не могли не заметить пользователи.

"Непревзойденная судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар😍 Каждый эфира прима-балерина поражает своими образами! Интересно, что будет в четвертом эфире😉 Включай уже в 21:00 телеканал @ 1plus1_ua и смотри феерическую ночь латыни на главном танцевальном шоу страны!", - говорится в подписи.

Публика кинулась комментировать увиденное. Кухар удалось перессорить украинцев:

"она во всех образах прекрасна 😍"

"Надменная и несправедливая судья. Судит не танец, а свою симпатию или не симпатию к человеку. Вот бы в следующем сезоне ее заменили на адекватного человека"

"Катерина всегда неотразимая!👏😍"

"Все смешнее и смешнее😂 - А что смешного??? Огромный успех Кати? Она красива,😍 - "Ну разве что красива, и то не факт, в жюри надо судить профессионально, тут не конкурс красоты"

"Как она бесит уже, уберите ее"

"Как живая кукла"

Напомним, что муж Кухар застукал ее в гримерке с Ткачом из «Квартал 95», жена решила оправдаться

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