Известная украинская балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар вновь намеревается устроить скандал за кулисами шоу
Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса.
На этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах к ней заходит мужчина, и говорит, что стилист Екатерины Кухар еще у Джамалы, и только после того, как закончит, сможет оказать ей внимание. Судья шоу уже была возмущена ранее, и угрожала артистке, что это может закончиться конфликтом.
"Здравствуйте, Екатерина! Буквально пару минут, Миша еще делает волосы Джамале и мы можем идти", - сказал мужчина.
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"Опять?", - возмущенно спросила Екатерина Кухар.
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