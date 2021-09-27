Украинцев возмутил исход четвертого эфира популярного шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, 26 сентября прошел очередной эфир танцевального шоу, который был посвящен латинским танцам. В финале шоу в зону риска попали такие пары как Евгения Власова и Макс Леонов, Фагот и Екатерина Тришина, а также Алексей Суровцев и Мария Колосова.

Шоу покинули Суровцев и Колосова, что невероятно сильно разозлило зрителей. В комментариях украинцы стали обсуждать, кто, на их взгляд, должен был уйти из проекта.

«И Меловин зазнавшийся понтомес со звездной болезнью, спустите уже с небес!», «Так, я думаю, лучше бы ушла Джамала или Меловин», «Можно вопрос, чем заслужил такое внимание и поддержку Меловин?», «Жаль, есть пара слабее!», «Жаль, что таких участников как Меловин просто вытягивает его фан-база», - пишут пользователи сети.

Отметим, что фаворитами четвертого эфира стали Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, а также Лида Ли и Алексей Базела.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук в халатике похвасталась отдыхом в Швейцарии: «Райское наслаждение».

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