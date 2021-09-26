Известный украинский певец Melovin поделился кадрами из клипа на новую песню "Таємний знак"
Как пишет Politeka.net, 24-летний эпатажный певец Melovin, который недавно принял участие в шоу "Танці з зірками", где танцует в паре с молодой танцовщицей Лизой Русиною, часто делится с поклонниками контентом в Instagram.
На этот раз певец поделился фрагментом из клипа на свою новую песню "Таємний знак", которую записал в дуэте вместе с певицей SOWA.
"#таємнийзнак Смотри уже сейчас на моем YouTube канале. Да оставляй свои впечатления! 👁🖤 ", написал Костя Бочаров (настоящее имя Melovin).
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
Дорофеева показала роскошные апартаменты с громадным балконом и красотку-маму: "Что ты снимаешь..."
Экс-солистку "НеАнгелов" Смеюху из спортзала срочно увезли в больницу: "150 раз отжималась и..."
Дмитрий Дикусар обратился к украинцам с важными словами: "Третий эфир был для меня последним..."
Судья "Танців з зірками" Чмерковский покинул Украину после третьего эфира, что случилось: "Я готов..."
Как видим, в новом клипе певец решил кардинально изменить прическу и предстал перед камерами с черными волосами, зачесанными вниз.
"Этот клип (как и все твои работы) хочется пересматривать снова и снова 😍❤️🔥 и с каждым просмотром замечаешь все больше интересных деталей", "я влюбился в песню и клип ❤️🔥 ", "клип на повторе словно погружаешься в атмосферу сказки 🔥💫 ", " песня невероятная... Вызывает муравьи по телу... Спасибо за такую работу ❤️ ", " очень красивая работа 😍 а костюмы, а образы ... нет слов. Песня очень чувственная, слушаю и не могу наслушаться 🙌❤️ ", " "Я словно в музыкальном раю, когда слышу эту магического прекрасную мелодию двух влюбленных сердець❤️🔥❤️ Я ощущаю состояние полного блаженства 💫та музыкального мультиоргазма 🎼🌋 Эта песня очень вдохновляет🌹", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что фаворит Данилко Melovin смутил изменениями во внешности: "Решил стать украинским Мэрилином Мэнсоном".
Напомним, что Melovin с "Танцев со звездами" появился в компании светловолосой красавицы: "У меня дар речи пропал".
A еще Politeka сообщала, что Повар решила подколоть Melovinа побольше, ответ певца не заставил себя ждать: "Не урив, а закопал".