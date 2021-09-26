Известный украинский певец Melovin поделился кадрами из клипа на новую песню "Таємний знак"

Как пишет Politeka.net, 24-летний эпатажный певец Melovin, который недавно принял участие в шоу "Танці з зірками", где танцует в паре с молодой танцовщицей Лизой Русиною, часто делится с поклонниками контентом в Instagram.

На этот раз певец поделился фрагментом из клипа на свою новую песню "Таємний знак", которую записал в дуэте вместе с певицей SOWA.

"#таємнийзнак Смотри уже сейчас на моем YouTube канале. Да оставляй свои впечатления! 👁🖤 ", написал Костя Бочаров (настоящее имя Melovin).

Как видим, в новом клипе певец решил кардинально изменить прическу и предстал перед камерами с черными волосами, зачесанными вниз.

"Этот клип (как и все твои работы) хочется пересматривать снова и снова 😍❤️🔥 и с каждым просмотром замечаешь все больше интересных деталей", "я влюбился в песню и клип ❤️🔥 ", "клип на повторе словно погружаешься в атмосферу сказки 🔥💫 ", " песня невероятная... Вызывает муравьи по телу... Спасибо за такую работу ❤️ ", " очень красивая работа 😍 а костюмы, а образы ... нет слов. Песня очень чувственная, слушаю и не могу наслушаться 🙌❤️ ", " "Я словно в музыкальном раю, когда слышу эту магического прекрасную мелодию двух влюбленных сердець❤️🔥❤️ Я ощущаю состояние полного блаженства 💫та музыкального мультиоргазма 🎼🌋 Эта песня очень вдохновляет🌹", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что фаворит Данилко Melovin смутил изменениями во внешности: "Решил стать украинским Мэрилином Мэнсоном".

Напомним, что Melovin с "Танцев со звездами" появился в компании светловолосой красавицы: "У меня дар речи пропал".

A еще Politeka сообщала, что Повар решила подколоть Melovinа побольше, ответ певца не заставил себя ждать: "Не урив, а закопал".