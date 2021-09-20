Популярний український співак Melovin дотепно відповів на випад Катерини Кухар на свою адресу в ефірі шоу «Танці з зірками»

24-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) став одним з учасників нового сезону популярного танцювального шоу, і вже встиг отримати репутацію самого епатажного конкурсанта на проекті. Його техніка танцю викликає особливо багато питань у балерини Катерини Кухар, яка є членом журі.

У другому ефірі шоу Melovin здивував сувору Кухар незвичайним подарунком, піднісши їй серце в коробочці. Наступного разу балерина відповіла, подарувавши співакові фігурку у вигляді мозку. Однак, її випад не залишився без відповіді.

Так, прямо в ефірі шоу Melovin виніс справжній результат МРТ його власного мозку.

"Я, насправді, настільки звик до таких випадів. Катя, вам вчитися гумору і підколів потрібно дуже багато, як і мені танців. Тому я з собою завжди ношу МРТ мого головного мозку", - звернувся до Кухар співак.

На своїй сторінці в Instagram він пояснив, що знімок головного мозку висів у нього в гримерці в якості «арт-об'єкта».

Шанувальники співака оцінили його гумор.

"Не урив, а закопав обожнюю тебе", "Браво, Меловін. Це щось", "нас ну просто порвало в цей момент", "Дивись і роги з гримерки знадобляться", "Мел, це було так шикарно і смішно, що справило ефект бомби, що розірвалася!", "Геній гумору і ответочек", "це нокаут", "Просто самий шикарний відповідь", - пишуть люди.

Нагадаємо, Melovin з "Танців з зірками" змусив похвилюватися своїм виглядом в новому образі.

Як повідомляла Politeka, Melovin показав важкі будні "Танців з зірками", красномовні кадри.

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