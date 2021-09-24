У мережі показали, як змінилася зовнішність молодого епатажного артиста Melovin (Костянтин Бочаров)

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Melovin, який цього літа на сцені музичного фестивалю зробив гучний камін-аут, зізнавшись, що йому подобаються і хлопці і дівчата, сильно змінився з початку своєї активної творчої діяльності. Артист голосно про себе заявив, перемігши в Нацвідборі і представивши Україну на Євробаченні, а тепер продовжує розбурхувати уми фанаток своїми експериментами з образами.

Нещодавно на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували два знімки Кості, на яких показали, як змінилася його зовнішність за шість років. На першому знімку хлопець блондин з оригінальною лінзою в одному оці, тут йому 18 років. На другому знімку Melovin темноволосий з яскравим макіяжем на обличчі, тут йому вже 24.

У підписі до колажу написали: "MELOVIN блондин vs брюнет. На першому фото @melovin_official всього 18 років. Відтоді хлопець неодноразово змінював образ і експериментував. З яким іміджем артист Вам подобається більше? 2015 або сучасним? Діліться в коментарях". Звичайно ж користувачі почали обговорювати зміну в зовнішності кістки, відзначаючи, що блондином він виглядає чи не як дитина.

"Взагалі не його фанатка, не подобається", "І це чоловік!?", "Був солодким хлопчиком, став травесті-дівою", "Не красивий він. Стиль жах!", "Боже, що буде через 10 років з нашою естрадою!", "На 2 фото чимось на Мерліна Менсона схожий", "Вирішив стати українським Мерліном Менсоном", - пишуть у коментарях.

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Як повідомляла Politeka, Melovin з "Танців з зірками" з'явився в компанії світловолосої красуні: "У мене дар мови пропав".

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