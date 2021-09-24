В сети показали, как изменилась внешность молодого эпатажного артиста Melovin (Константин Бочаров)

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Melovin, который этим летом на сцене музыкального фестиваля сделал громкий камин-аут, признавшись, что ему нравятся и парни и девушки, сильно поменялся с начала своей активной творческой деятельности. Артист громко о себе заявил, победив в Нацотборе и представив Украину на Евровидении, а теперь продолжает будоражить умы фанаток своими экспериментами с образами.

Недавно на странице программы "Зірковий шлях" в Instagram опубликовали два снимка Кости, на которых показали, как изменилась его внешность за шесть лет. На первом снимке парень блондин с оригинальной линзой в одном глазу, здесь ему 18 лет. На втором снимке Melovin темноволосый с ярким макияжем на лице, здесь ему уже 24.

В подписи к коллажу написали: "MELOVIN блондин vs брюнет. На первом фото @melovin_official всего 18 лет. С тех пор парень неоднократно менял образ и экспериментировал. С каким имиджем артист вам нравится больше? 2015 или современным? Делитесь в комментариях". Конечно же пользователи принялись обсуждать изменение во внешности Кости, отмечая, что блондином он выглядит едва ли не как ребенок.

"Вообще не его фанатка, не нравится", "И это мужчина!?", "Был сладким мальчиком, стал травести-дивой", "Не красивый он. Стиль ужас!", "Боже, что будет через 10 лет с нашей эстрадой!", "На 2 фото чем-то на Мерлина Мэнсона похож", "Решил стать украинским Мэрилином Мэнсоном", - пишут в комментариях.

Напомним, Melovin с партнершей по "Танцях з зірками" взбесили Илону Гвоздеву: "Жалкое подобие"

Как сообщала Politeka, Melovin из "Танців з зірками" появился в компании светловолосой красотки: "У меня дар речи пропал".

Также Politeka писала, что Кухар решила подколоть Melovinа побольнее, ответ певца не заставил себя ждать: "Не урыл, а закопал".