Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, поделился ярким кадром с девушкой

Артист любит эпатировать публику, пишет Politeka.net. Нередко его внешний вид привлекает внимание, ведь певец любит делать с помощью макияжа акцент на глаза, а его яркие наряды могут дополняться каблуками.

В этот раз артист поделился кадром со светловолосой красоткой. Оба лежали на траве, освещая себя лампой. Артист закрыл глаза, а тем временем девушка лежала на его колене.

Красоткой оказалась певица SOWA, с которой MELOVIN исполнил новый хит. Судя по посту, новая песня выйдет 24 сентября.

За полчаса пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Ваааау 😍", "Ааааауууффф🔥🔥🔥Что-то на шикарном!) 💥🖤", "У меня дар речи пропал💔", "Боже, только сейчас поняла что уже в эту пятницу твоя песня😱 ждем с нетерпением ❤️ и чувствую, что в это воскресенье ты не только танцевать будешь, а и петь 😌", "Боже, какая красота🖤🖤", - написали пользователи сети.

Отметим, фаворит Андрея Данилко сейчас принимает участие в шоу "Танці з зірками". В каждом выпуске артист шутит над судьей Екатериной Кухар.

Напомним, участник "Танців з зірками" Melovin заинтриговал кадром, обратившись к украинцам

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