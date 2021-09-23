Известная хореограф Илона Гвоздева с возмущением оценила выступление Melovina с его партнершей Лизой Русиной на "Танцях з зірками"

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Также она является победительницей "Танці з зірками". На своей странице в социальных сетях Илона разбирает выступления участников нового сезона шоу.

Так, на этот раз Илона Гвоздева опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - момент выступления участников шоу "Танці з зірками" Melovina и его партнерши - Лизы Русиной.

"Впервые за историю проекта, профессиональная танцовщица танцевала технику ча-ча-ча хуже звезды (нонсенс). Всё тот же дьявольский образ, кресты, монашки, падшие души - эпатаж на первом месте, всё остальное не в счет.

Я, конечно, всё понимаю - шоу и так далее, но ведь есть мораль и границы приличия? Тут они отсуствуют. Пошло и безвкусно, зато в тренде. Не могу назвать это искусством. Жалкое подобие, простите, но это факт", - раскритиковала в пух и прах Илона Гвоздева.

Также, танцовщица добавила, что это выступление никак не относится к истории танца.

"Есть бесконечные "сношения" двух партнеров на главной сцене страны. И да простят меня фанаты Мела, но это аморально такие танцы танцевать на сцене", - подитожила хореограф.

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