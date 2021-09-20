Известная танцовщица и хореограф из "Танців з зірками" Илона Гвоздева со слезами на глазах обратилась к президенту

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщией и хореографом. Она прославилавсь благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками".

На этот раз Илона Гвоздева опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Ранее танцовщица подняла тему в социальных сетях о качестве медицинского обслуживания в детских клинниках. На этот раз стало известно, что Илона Гвоздева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому со слезами на глазах из-за инциндента в детской больнице.

"Каждая мать поймет мою боль", - говорит Илона

"Наши дети-наше будущее и только от нас сейчас зависит каким он будет Я благодарю @ 1plus1_ua и программе @tviyden_official, которые отреагировали на мой случай и предоставили мне информационную поддержку! Я благодарю всех женщин, которые поддерживали меня все это время, а также рассказали мне свои истории и таких оказалось очень много. Я не одна!

Я умоляю Вас, не молчать, если вы видите подобные действия по отношению к вам или ваших детей, если врачи не имеют достаточной квалификации и опыта, если условия не соответствуют государственным и санитарным нормам, если вами пренебрегают. Жизнь одна! Поэтому сегодня я хочу призвать всех неравнодушных помочь всем НАШИМ ДЕТЯМ, начать уже сегодня спасать их жизни, совершенствовать государственные детские больницы и стационары.

Уважаемые матери делитесь своими историями в комментариях и пусть вся страна их услышит и возможно нас услышит наша власть и мы с вами сможем изменить ход событий. Я верю в лучшее и в то, что мы сможем изменить все к лучшему, чтобы наши дети имели возможность получать достойную помощь и в достойных условиях и не за бешеные деньги"

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