Известная хореограф Илона Гвоздева решила честно высказаться по поводу состояния медицинских детских учреждений

Илона Гвоздева часто делится своими мыслями в Инстаграм и рассказывает о том, как много разного происходит в ее жизни. При этом Илона не боится показаться резкой, ведь высказывает свое мнение.

В этот раз хореограф подняла тему качества медицинского обслуживания в детских клиниках:

«Вчера я прочувствовала на себе и своём ребёнке всю нашу систему оказания первой неотложной помощи и почувствовала себя первый раз в жизни беспомощной в нашей стране! Жутко, когда осознаёшь, что на тебя наплевать всем, кроме тебя самой, что здоровье твоих детей только в твоих руках и воле Божьей, что уровень медицинского образования низкий и наши специалисты в сфере медицины обозлены и недовольны своей жизнью, но при этом все равно продолжают работать и с важным видом делают свою «нелюбимую», «не достойную оплаты» работу», - высказалась Илона.

Она также рассказала, что ей попросту страшно видеть еще молодых специалистов на службе скорой помощи, но тех, которые не стремятся к знаниям и пока что умеют заполнять лишь бумажки, медсестёр, которые не умеют ставить катетеры. Также звезда осудила обращение врачей, которые кричат на родителей с лозунгом: «Мамаша, куда вы смотрели, что ребёнка довели до такого состояния».

Пользователи ожидаемо не остались в стороне:

«Поддерживаю; Абсолютно согласна, это должно быть услышанным и пора уже тратить бюджетные деньги и деньги вообще страны на более глобальные вещи; медицину преднамерено довели до ручки, хорошие специалисты вынуждены выезжать; Поддерживаю!!! Это крик души каждой матери!; так и есть, к огромному сожалению».

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