Известная хореограф и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева рассказала, как себя чувствует сын после госпитализации

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщией и хореографом. Она прославилавсь благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками".

Так, на этот раз Илона Гвоздева опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Ранее она рассказывала, что ей пришлось обратиться к президенту из-за ситуации в десткой поликлиннике. У её сына выявили острую обструкцию легких и ребенка нужно было срочно госпитализировать в больницу. Однако, скорая помощь ехала на вызов больше полутора часа.

"Как вернулись домой - радости полные глаза и сразу захотел ходить по всем комнатам", - показала счастливые кадры Илона Гвоздева.

"Перевели нас на домашнее лечение. Спасибо всем, кто переживал", - поблагодарила хореограф.

Ранее сообщалось, Илона Гвоздева, еле сдерживая слезы, обратилась к украинцам после беды с сыном: "Каждая мать поймет мою боль"

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