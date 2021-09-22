Известная хореограф Илона Гвоздева рассказала о том, как обделяют участников шоу "Танці з зірками"

Илона Гвоздева является известной танцовщией и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танці з зірками", где одержала победу с паре с Игорем Ласточкиным. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новое фото. На снимке - Илона на шоу "Танці з зірками". Она появілась в красных широких брюках и бежевой полупрозрачной блузке. Также она решила раскрыть, как обделяют участников шоу, а кому дают максимальные возможности.

"Итак третий эфир "Танці з зірками"

Общее впечатление от эфира двоякое:

- есть пары,которым дают максимальное количество возможностей( свет, музыка, графика, спецэффекты, костюмы, сюжет, номера, постановщиков и так далее)

- и вторая категория ребят,которые выжимают максимум из себя и довольствуются Малой частью общего шоу.

Почему так, спросите вы? Увы, ответ кроется за 7 замками и только Продюссер шоу знает разгадку

Но, несмотря на эти нюансы,все таки ребята из эфира в эфир проделывают колоссальную работу, большинство танцоров стараются максимально раскрыть потенциал, прекрасный номер-открытие, хочется больше таких номеров,особенно с членами жюри, по-прежнему невероятная графика,почему у нас ее не было, невероятные костюмы,наконец напоминают бальные, невероятный номер в память о смерти Чапкиса Г. Н.

Хотя, для меня было удивлением,что пришло очень мало коллег, но это дело лично каждого", - рассказала Илона Гвоздева.

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