Популярний український співак Melovin вразив шанувальників проникливим поглядом, продемонструвавши новий неординарний образ

Один з найбільш епатажних виконавців українського шоу-бізнесу і фаворит Андрія Данилка Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) останнім часом радує шанувальників ще й на паркеті популярного проекту "Танці з зірками". 24-річний співак виступає в парі з молодою танцівницею Лізою Русиною і поки демонструє непогані результати.

Втім, не забуває Melovin і про свою музику. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram співак анонсував майбутній концерт у Києві.

"5 грудня-Київ / StereoPlaza", - коротко повідомив своїм шанувальникам співак.

Він також поділився атмосферним фото, на якому позував в екстравагантному сценічному образі. Артист був одягнений в чорне вбрання з величезним жабо. Перука з коротким чубчиком і макіяж з чорними тінями доповнювали образ співака.

Шанувальники тут же відреагували на пост.

"Вмієш ти одним поглядом потрапляти в саме серце", "Найкращий Артист на світі", "стільки всього в цих очах...", "П'єро українського шоу-бізнесу", "я тебе тут ледве впізнала. Фото красиве, але такий біль і смуток в очах чомусь", "на Земфіру схожий", - пишуть люди.

Нагадаємо, Melovin показав важкі будні "Танців з зірками", красномовні кадри.

Як повідомляла Politeka, Melovin показав, що відбувається за лаштунками "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що фаворит Данилко MELOVIN вразив новою витівкою.