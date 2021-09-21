Популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, поділився яскравим кадром з дівчиною

Артист любить епатувати публіку, пише Politeka.net. Нерідко його зовнішній вигляд привертає увагу, адже співак любить робити за допомогою макіяжу акцент на очі, а його яскраві вбрання можуть доповнюватися каблуками.

Цього разу артист поділився кадром зі світловолосою красунею. Обидва лежали на траві, освітлюючи себе лампою. Артист закрив очі, а тим часом дівчина лежала на його коліні.

Красунею виявилася співачка SOWA, з якою MELOVIN виконав новий хіт. Судячи з посту, нова пісня вийде 24 вересня.

За півгодини пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Ваааау😍", " ааааауууффф🔥 🔥 🔥щось на шикарному!) 💥 🖤 ", "У мене дар мови пропав💔", " Боже, тільки зараз зрозуміла що вже в цю п'ятницю Твоя пісня чекаємо з нетерпінням ❤️ і відчуваю, що в цю неділю ти не тільки танцювати будеш, а й співати😌"," Боже, яка краса🖤 🖤", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, фаворит Андрія Данилка зараз бере участь у шоу "Танці з зірками". У кожному випуску артист жартує над суддею Катериною Кухар.

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