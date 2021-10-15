25-річна дочка відомої поп-співачки і актриси Мадонни, модель Лурдес Леон викликала суперечки в мережі, в черговий раз виступивши за натуральну красу і природність.

Як передає Politeka.net, Лурдес Леон знялася в новій фотосесії, показавши неголені пахви. Дівчина позувала в ефектній сукні, але вся увага людей була прикута до її рук.

"Дочка Мадонни Лурдес Леон дала велике інтерв'ю і розповіла про свою роботу моделі, стосунки з мамою і багато іншого. Яскрава фотосесія додається (і ми відразу нагадуємо, що голити або не голити – це особиста справа кожного)», - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях люди розкритикували дівчину за її сміливий вигляд.

"О боже, дочка Мадонни вже асоціюється тільки з неголеною пахвою, скільки можна", «Якась вона неприємна», «Якщо за природність, чому нігті тоді такі», «яка була миленька, коли була дитиною, чого не скажеш зараз», «до мами далеко», - пишуть користувачі Мережі.

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