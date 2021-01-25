Скандальна дочка легендарної співачки і актриси Мадонни Лурдес Леон завела Instagram і відразу вляпалася в скандал

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала кілька фотографій, включаючи кадр, на якому блиснула своєю пишною фігуркою. 24-річна починаюча модель похвалилася апетитною "п'ятою точкою" в спортивних трусах. Образ сліпучої брюнетки доповнив яскравий макіяж і прикраси на руці.

У перший же день Лурдес показала свій зухвалий характер. Всім новим підписникам, які наважувалися писати негативні коментарі під постом, дівчина дуже жорстко відповідала.

"Твоя мама знає, що ти не миєш свою дупу", "я заспіваю на твоїх похоронах", - писала дочка зірки своїм шанувальникам.

Пізніше неадекватні коментарі пропали, але про них встигли дізнатися по всьому світу. Як повідомило джерело Page Six, близьке до Лурдес, це був перформанс, який не варто сприймати буквально.

У коментарях під постом дівчині залишили багато приємних слів.

"Довго чекали цього моменту! Спасибі, Лола!", "Ваше виконання Frozen було захоплюючим! Скажи мамі випустити DVD Madame X Tour", "Твоя мама так багато значить для мене, що я зробив татуювання з її зображенням", "ти грьобана королева", "Нам сподобаються ваші пози такими, якими вони є", "Подача супер!",- пишуть користувачі Мережі.

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