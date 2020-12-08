62-річна Мадонна, незважаючи на свій вік, намагається брати від життя все

Нові знімки легендарна співачка опублікувала у своєму Instagram.

Так, Мадонна похвалилася, як зважилася на відчайдушний для себе крок і навідалася в тату-салон.

У бурхливому житті 62-річної Мадонни, здавалося б, вже було все. Але ось зірка зважилася зробити собі перше татуювання.

Тепер у співачки на руці буде красуватися напис LRDMSE. Це ініціали Імен її шістьох дітей: Лурдес, Рокко, Девід, Мерсі, Стелла і Естер.

"Вперше в житті...",- підписала Мадонна серію знімків візиту до татуювальника.

Користувачі Instagram підтримали співачку і залишили сотні захоплених коментарів.

"Так, як красиво!", "Мій бог, Не вірю, що ви зробили татуювання", "я дожив до сьогоднішнього дня, щоб побачити це", "Люблю данину поваги своїм дітям", "Лола стоїть за цим повстанням?", "Ласкаво просимо в клуб", "вітаю", "Слава богу, це було не вульгарне татуювання, але, будь ласка, припиніть", " Боже, уявіть себе хлопцем, який повинен зробити Мадонні її першу татуювання. Ця голка тремтить!", "Даааа, королева. Досить ніжно на зап'ясті...",- написали вони під публікацією.

Раніше ми писали, що Мадонна зізналася, що від небезпечного китайського вірусу померли відразу троє її близьких людей.

Мадонна відверто розповіла, що 9 квітня померли її двоюрідний брат, брат охоронця і колега по сцені Орландо Пуерто, який робив ремікси на її відомі композиції.

"Це вплинуло на мій настрій. Сьогодні був поганий день» з мене досить", - заявила Мадонна у відвертому відеозверненні, яке було опубліковано в Instagram.

Нагадавши, страшне горе обрушилося на Мадонну, близькі люди померли один за іншим

Як повідомляла Politeka, Мадонна в мереживах нарешті показала результати пластики, Пугачової і не снилося.

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