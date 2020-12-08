62-летняя Мадонна, несмотря на свой возраст, старается брать от жизни все

Новые снимки легендарная певица опубликовала в своем Instagram.

Так, Мадонна похвасталась, как решилась на отчаянный для себя шаг и наведалась в тату-салон.

В бурной жизни 62-летней Мадонны, казалось бы, уже было все. Но вот звезда решилась сделать себе первую татуировку.

Теперь у певицы на руке будет красоваться надпись LRDMSE. Это инициалы имен ее шестерых детей: Лурдес, Рокко, Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер.

"Впервые в жизни...", - подписала Мадонна серию снимков визита к татуировщику.

Пользователи Instagram поддержали певицу и оставили сотни восторженных комментариев.

"Да, как красиво!", "Мой бог, не верю, что вы сделали татуировку", "Я дожил до сегодняшнего дня, чтобы увидеть это", "Люблю дань уважения своим детям", "Лола стоит за этим восстанием?", "Добро пожаловать в клуб", "Поздравляю", "Слава богу, это была не вульгарная татуировка, но, пожалуйста, прекратите", "Боже, представьте себя парнем, который должен сделать Мадонне ее первую татуировку. Эта игла дрожит!", "Даааа, королева. Довольно нежно на запястье...", - написали они под публикацией.

Ранее мы писали, что Мадонна призналась, что от опасного китайского вируса умерли сразу трое ее близких людей.

Мадонна откровенно рассказала, что 9 апреля умерли ее двоюродный брат, брат телохранителя и коллега по сцене Орландо Пуэрто, который делал ремиксы на ее известные композиции.

«Это повлияло на мое настроение. Сегодня был плохой день, с меня достаточно», – заявила Мадонна в откровенном видеообращении, которое было опубликовано в Instagram.

Напомним, страшное горе обрушилось на Мадонну, близкие люди скончались один за другим

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