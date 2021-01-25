Скандальная дочь легендарной певицы и актрисы Мадонны Лурдес Леон завела Инстаграм и сразу вляпалась в скандал

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала несколько фотографий, включая кадр, на котором сверкнула своей пышной фигуркой. 24-летняя начинающая модель похвасталась аппетитной «пятой точкой» в спортивных трусах. Образ ослепительной брюнетки дополнил яркий макияж и украшения на руке.

В первый же день Лурдес показала свой дерзкий характер. Всем новым подписчикам, которые осмеливались писать негативные комментарии под постом, девушка очень жестко отвечала.

«Твоя мама знает, что ты не моешь свою задницу», «Я спою на твоих похоронах», - писала дочь звезды своим поклонникам.

Позже неадекватные комментарии пропали, но о них успели узнать по всему миру. Как сообщил источник Page Six, близкий к Лурдес, это был перформанс, который не стоит воспринимать буквально.

В комментариях под постом девушке оставили много приятных слов.

«Долго ждали этого момента! Спасибо, Лола!», «Ваше исполнение Frozen было захватывающим! Скажи маме выпустить DVD Madame X Tour», «Твоя мама так много значит для меня, что я сделал татуировку с ее изображением», «Ты гребаная королева», «Нам понравятся ваши позы такими, какие они есть», «Подача супер!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мадонна наплевала на принципы и разлеглась перед красавчиком в татуировках: "Впервые в жизни...".

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