62-річна американська актриса і співачка Мадонна викликала скандал у мережі знімком зі своєю старшою дочкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram легендарна співачка опублікувала фото, на якому позувала в обнімку зі своєю 24-річною донькою Лурдес Леон. Артистка тісно притулилася до доньки, поки та робила селфі.

"Як частинки твого серця, що гуляють поза тобою...", - підписала фото Мадонна

Знімок викликав справжню бурю коментарів під постом. Підписники звернули увагу на той факт, що Лурдес ігнорує гігієну і не видаляє волосся під пахвами. Молоду красуню стали публічно соромити, але знайшлися і захисники, які виступають за натуральну красу.

"Фу, як негарно", "що за мода на волосся?", "2021 рік, і люди все ще дивуються, що у дорослої жінки є волосся на тілі", "це гарна фотографія красивої матері з її чудовою дочкою, і все, про що ви, хлопці, не можете перестати говорити, - це її волосся під пахвами?", "Жах", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що дочка Мадонни досить скандальна і епатажна особистість. Вона часто епатує публіку скандальними витівками і протестом проти усталених правил.

Нагадаємо, що 62-річна Мадонна з перекачаними губами приголомшила зовнішністю 20-річної дівчинки: "що з обличчям?".

Як повідомляла Politeka, 62-річна Мадонна злетіла з котушок, убивши непристойним виглядом в нижній білизні: «перебір...».

Також Politeka писала, що Мадонна наплювала на принципи і розляглася перед красунчиком в татуюваннях: "вперше в житті...".