62-річна американська актриса і співачка Мадонна викликала скандал у мережі знімком зі своєю старшою дочкою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram легендарна співачка опублікувала фото, на якому позувала в обнімку зі своєю 24-річною донькою Лурдес Леон. Артистка тісно притулилася до доньки, поки та робила селфі.
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Знімок викликав справжню бурю коментарів під постом. Підписники звернули увагу на той факт, що Лурдес ігнорує гігієну і не видаляє волосся під пахвами. Молоду красуню стали публічно соромити, але знайшлися і захисники, які виступають за натуральну красу.
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"Фу, як негарно", "що за мода на волосся?", "2021 рік, і люди все ще дивуються, що у дорослої жінки є волосся на тілі", "це гарна фотографія красивої матері з її чудовою дочкою, і все, про що ви, хлопці, не можете перестати говорити, - це її волосся під пахвами?", "Жах", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що дочка Мадонни досить скандальна і епатажна особистість. Вона часто епатує публіку скандальними витівками і протестом проти усталених правил.
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