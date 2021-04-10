62-річна американська актриса і співачка Мадонна здивувала моложавою зовнішністю

Як передає Politeka.net, незважаючи на свій вік співачка намагається бути в прекрасній фізичній формі. Вона не раз дивувала публіку яскравими виступами, наповненими пікантними моментами.

Однак спорту артистці здалося мало, і вона взялася моделювати своє обличчя, щоб зберегти молодість. Це прекрасно видно на свіжих фото зірки, які вона опублікувала у себе в Instagram. На знімку артистку не впізнати. Вона підкачала губи, а її обличчя стало гладким як у 20-річної дівчини.

"Чорт, я добре пахну..",- підписала фото епатажна зірка.

У коментарях шанувальники стали обговорювати нову зовнішність Мадонни. Не обійшлося і без компліментів.

"Привабливо", "що з обличчям?", "Приголомшлива королева", "обличчя горить", "Боже, з тобою все добре?", "Моя королева", "ти неймовірна", "Мадонна назавжди", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Мадонна потрапила в неприємну ситуацію під час концерту в Парижі. Під час виступу артистка травмувалася, впавши зі стільця. Їй відразу ж допомогли встати, але зірка не змогла стримати сліз від болю. Після концерту артистка пересувалася за допомогою милиці.

Нагадаємо, що 62-річна Мадонна злетіла з котушок, вразивши непристойним виглядом в нижній білизні: «перебір...».

Як повідомляла Politeka, Мадонна наплювала на принципи і розляглася перед красунчиком в татуюваннях: "вперше в житті...".

Також Politeka писала, що Мадонна в мереживах нарешті показала результати пластики, Пугачовій і не снилося: "тіло, як у 20-річної".