62-річна американська зірка Мадонна, незважаючи на свій вік, бере від життя все
Як повідомляє Politeka.net, співачка з самого початку своєї кар'єри славилася епатажними образами, які часом були занадто відвертими. Вона не соромилася фотографуватися оголеною, а також брати участь у провокаційних фотосесіях.
З віком Мадонна ні краплі не змінилася. Незважаючи на вік вона продовжує приміряти відверті вбрання на своїх концертах, а також епатувати публіку вельми непристойними фото.
На свіжих знімках зірка з'явилася в мініатюрній білизні, яка ледь прикрила її принади. Великий бюст співачки так і норовив випасти з маленького ліфчика. Фото були на межі, але Мадонна зважилася опублікувати їх в Instagram.
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«А тепер на хвилинку для самоаналізу, Мадам», - грайливо підписала фото зірка.
Коментарі під постом просто вибухнули від відгуків вражених шанувальників.
"Перебір", "ти така приголомшлива", "Кращий художник, який коли-небудь гуляв по світу", "Ти все ще виглядаєш як дівчина. Привіт з Мічигану", "нам потрібен музичний кліп з таким образом, королева", "Вау, красиво, приголомшливо", - пишуть люди.
Варто відзначити, що для фото Мадонна позувала в кепці від українського дизайнера Руслана Багінського.
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