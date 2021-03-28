62-летняя американская звезда Мадонна, несмотря на свой возраст, берет от жизни все
Как сообщает Politeka.net, певица с самого начала своей карьеры славилась эпатажными образами, которые порой были слишком откровенными. Она не стеснялась фотографироваться обнаженной, а также принимать участие в провокационных фотосессиях.
С возрастом Мадонна ни капли не изменилась. Несмотря на возраст она продолжает примерять откровенные наряды на своих концертах, а также эпатировать публику весьма непристойными фото.
На свежих снимках звезда появилась в миниатюрном белье, которое едва прикрыло ее прелести. Большой бюст певицы так и норовил выпасть из маленького лифчика. Фото были на грани, но Мадонна решилась опубликовать их в Инстаграм.
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«А теперь на минутку для самоанализа, Мадам», - игриво подписала фото звезда.
Комментарии под постом просто взорвались от отзывов впечатленных поклонников.
«Перебор», «Ты такая потрясающая», «Лучший художник, который когда-либо гулял по миру», «Ты все еще выглядишь как девушка. Привет из Мичигана», «Нам нужен музыкальный клип с таким образом, королева», «Вау, красиво, потрясающе», - пишут люди.
Стоит отметить, что для фото Мадонна позировала в кепке от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Напомним, что дочь легендарной Мадонны из-за снимка в трусах вляпалась в грандиозный скандал: "Долго ждали этого...".
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