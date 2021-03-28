62-летняя американская звезда Мадонна, несмотря на свой возраст, берет от жизни все

Как сообщает Politeka.net, певица с самого начала своей карьеры славилась эпатажными образами, которые порой были слишком откровенными. Она не стеснялась фотографироваться обнаженной, а также принимать участие в провокационных фотосессиях.

С возрастом Мадонна ни капли не изменилась. Несмотря на возраст она продолжает примерять откровенные наряды на своих концертах, а также эпатировать публику весьма непристойными фото.

На свежих снимках звезда появилась в миниатюрном белье, которое едва прикрыло ее прелести. Большой бюст певицы так и норовил выпасть из маленького лифчика. Фото были на грани, но Мадонна решилась опубликовать их в Инстаграм.

«А теперь на минутку для самоанализа, Мадам», - игриво подписала фото звезда.

Комментарии под постом просто взорвались от отзывов впечатленных поклонников.

«Перебор», «Ты такая потрясающая», «Лучший художник, который когда-либо гулял по миру», «Ты все еще выглядишь как девушка. Привет из Мичигана», «Нам нужен музыкальный клип с таким образом, королева», «Вау, красиво, потрясающе», - пишут люди.

Стоит отметить, что для фото Мадонна позировала в кепке от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Напомним, что дочь легендарной Мадонны из-за снимка в трусах вляпалась в грандиозный скандал: "Долго ждали этого...".

Как сообщала Politeka, Мадонна наплевала на принципы и разлеглась перед красавчиком в татуировках: "Впервые в жизни...".

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