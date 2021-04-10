62-летняя американская актриса и певица Мадонна удивила моложавой внешностью

Как передает Politeka.net, несмотря на свой возраст певица старается быть в прекрасной физической форме. Она не раз удивляла публику яркими выступлениями, наполненными пикантными моментами.

Однако спорта артистке показалось мало, и она взялась моделировать свое лицо, чтобы сохранить молодость. Это прекрасно видно на свежих фото звезды, которые она опубликовала у себя в Инстаграм. На снимке артистку не узнать. Она подкачала губы, а ее лицо стало гладким как у 20-летней девушки.

«Черт, я хорошо пахну..», - подписала фото эпатажная звезда.

В комментариях поклонники стали обсуждать новую внешность Мадонны. Не обошлось и без комплиментов.

«Привлекательно», «Что с лицом?», «Потрясающая королева», «Лицо горит», «Боже, с тобой все хорошо?», «Моя королева», «Ты невероятная», «Мадонна навсегда», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мадонна угодила в неприятную ситуацию во время концерта в Париже. Во время выступления артистка травмировалась, упав со стула. Ей сразу же помогли встать, но звезда не смогла сдержать слез от боли. После концерта артистка передвигалась с помощью костыля.

Напомним, что 62-летняя Мадонна слетела с катушек, сразив неприличным видом в нижнем белье: «Перебор…».

Как сообщала Politeka, Мадонна наплевала на принципы и разлеглась перед красавчиком в татуировках: "Впервые в жизни...".

Также Politeka писала, что Мадонна в кружевах наконец показала результаты пластики, Пугачевой и не снилось: "Тело, как у 20-летней".