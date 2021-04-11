62-летняя американская актриса и певица Мадонна вызвала скандал в сети снимком со своей старшей дочерью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм легендарная певица опубликовала фото, на котором позировала в обнимку со своей 24-летней дочкой Лурдес Леон. Артистка тесно прижалась к дочке, пока та делала селфи.

«Как частички твоего сердца, гуляющие вне тебя…», - подписала фото Мадонна

Снимок вызвал настоящую бурю комментариев под постом. Подписчики обратили внимание на тот факт, что Лурдес игнорирует гигиену и не удаляет волосы подмышками. Молодую красотку стали публично стыдить, но нашлись и защитники, которые выступают за натуральную красоту.

«Фу, как некрасиво», «Что за мода на волосы?», «2021 год, и люди все еще удивляются, что у взрослой женщины есть волосы на теле», «Это красивая фотография красивой матери с ее великолепной дочерью, и все, о чем вы, ребята, не можете перестать говорить, - это ее волосы подмышками?», «Ужас», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что дочь Мадонны достаточно скандальная и эпатажная личность. Она часто эпатирует публику скандальными выходками и протестом против устоявшихся правил.

Напомним, что 62-летняя Мадонна с перекачанными губами ошеломила внешностью 20-летней девочки: «Что с лицом?».

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