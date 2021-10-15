25-летняя дочка известной поп-певицы и актрисы Мадонны, модель Лурдес Леон вызвала споры в сети, в очередной раз выступив за натуральную красоту и естественность.

Как передает Politeka.net, Лурдес Леон снялась в новой фотосессии, показав небритые подмышки. Девушка позировала в эффектном платье, но все внимание людей было приковано к ее рукам.

«Дочь Мадонны Лурдес Леон дала большое интервью и рассказала о своей работе модели, отношениях с мамой и многом другом. Яркая фотосессия прилагается (и мы сразу напоминаем, что брить или не брить – это личное дело каждого)», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях люди раскритиковали девушку за ее смелый вид.

«О боже, дочь Мадонны уже ассоциируется только с небритой подмышкой, сколько можно», «Какая-то она неприятная», «Если за естественность, почему ногти тогда такие», «Какая была миленькая, когда была ребенком, чего не скажешь сейчас», «До мамы далеко», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лурдес Леон ошарашила волосатыми подмышками: "Не могу поверить...".

Как сообщала Politeka, Лурдес Леон попала в скандал, проигнорировав гигиену: «Фу, как некрасиво…».

Также Politeka писала, что Лурдес Леон из-за снимка в трусах вляпалась в серьезный скандал: "Долго ждали этого...".