Відомий артист Андрій Данилко, який прославився завдяки яскравому образу Вєрки Сердючки, давно не виступає і не дає концерти, проте активно інтригує кадрами в соціальній мережі.

Як відомо, після низки напружених виступів і безлічі концертних турів Андрій Данилко проходив через складний період, тому вирішив залишити свій творчий шлях і заявив про відхід зі сцени. Зрідка співак радує виступами для близьких і фанатів на шоу, але концертів вже не дає.

Зараз в соціальній мережі Instagram йому вдалося привернути увагу до себе завдяки короткому відео із записом пісні. Разом з колегою чоловік вирішив попрацювати над співом і поділився цим уривком з фанатами.

«“Thank you for the music!..” @andreas_ohrn @bassflowmusic. Stockholm, October 2021» - написав Данилко під відео.

Шанувальники були заінтриговані:

"Дуже чекаємо новий крутий матеріал👏; чекаємо в Москві! Любимо!❤ ; буде щось цікаве😍чекаю з нетерпінням)); красень🔥; Андрій, на це можна дивитися нескінченно і з задоволенням, коли ви в робочому процесі; Краса 😍; клас,я в захваті,обожнюю вас!🔥 👏 ; Дуже чекаємо ваших нових пісень і проектів🔥❤; яка ж принадність ❤ ️ чекаю; ой мамо, що ж це буде!» - пишуть в мережі.

